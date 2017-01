Caro(z)ine lit : Dans la forêt - Jean HEGLAND Alors qu'il fait un froid sibérien dans notre chère capitale recouverte de givre et de brouillard, je me suis dit que la meilleure façon de passer le temps entre deux fêtes (oui, car je suis en train de pondre cette chronique alors que nous sommes le 30... sinon, le ton aurait été radicalement différent et je suppose que cette chronique n'aurait vu le jour que dans quelques jours car le moral n'y est plus du tout) n'était pas forcément de se transformer en iceberg...

Caro(z)ine lit : Le poids du coeur - Rosa MONTERO Les vacances de Noël ont au moins quelque chose de bon. Si, si. Et je ne parle pas du barbu ventripotent qui apporte des montagnes de cadeaux. Non. Je parle du trajet en train pour arriver à destination. Alors, évidemment, entre le départ tardif du dépôt (50mn de retard) et le train en panne (2h30 de retard), vous avez le temps de vous peler les miches sur les quais de la gare, traversés par un vent glacial...

Caro(z)ine lit : Le coeur entre les pages - Shelly KING Entre deux éternuements, deux préparations chocolatées et festives, ou autres tentatives d’emballer des cadeaux hors format et qui ont tendance à me rappeler les années passées près des caisses de Mammouth (ça date, oui, je sais) à tenter de grappiller quelques pépettes pour financer des activités en ronchonnant pour pour faire rentrer des girafes réfractaires dans des paquets cadeaux qui, forcément, se déchiraient...

Caro(z)ine lit : Une poule sur un mur - Fables et poèmes d'animaux - Audrey FLEUROT Depuis quelques temps, j’ai sur le sommet de ma pile à lire un album illustré un peu hors normes : large ; bleu électrique et doté d’un bandeau rouge annonçant le « premier livre audio d’Audrey Fleurot ». Alors bon. Il y a la photo de la dame, une rousse pimpante au regard acier. Et, étant donné qu’elle bénéficie tout de même d’un bandeau rouge qui saute aux yeux, forcément, ça fait « ding ding » dans le cerveau, « achtung! », bref, les messages d’alerte s’active. Qui dit bandeau, dit personne...

Caro(z)ine lit : Toutes les familles sont psychotiques - Douglas COUPLAND Il y a des livres comme ça, où l’on hésite. On se dit « arf, oui, on y va… hof, mais peut-être que je vais être déçue ». Bah oui. Parce qu’on en a entendu parler. Mais, parce que ça me démangeait et que ça me titillait depuis plusieurs mois, j’ai craqué, et je me suis plongée dans le roman de Douglas Coupland : Toutes les familles sont psychotiques, et je dois avouer que je ne l’ai nullement regretté...

Caro(z)ine lit : N'oublie pas ton chapeau - Simon PHILIP & illustrations de Kate HINDLEY D’aucuns diront que nous ne sommes que début décembre et que nous avons encore le temps de voir venir. D’autres, dont je fais partie, commencent déjà à se dire « oh la vache, on n’a pas le popotin sorti des ronces, mémé va se retrouver dans les orties, Noël est presque déjà là ». Et le fait est que, l’air de rien, il ne reste plus qu’une poignée de jours avant le débarquement en fanfare de l’un des barbus...

Caro(z)ine lit : Pax, 2, Le Grimm rôde - Åsa LARSSON et Ingel KORSELL Il fait beau, on se pèle, mais ce n’est pas grave ! On reste au chaud en ce samedi ensoleillé (oui, parce que, de toute façon, le marché de Noël de Bordeaux ne vaut pas franchement le déplacement avec ses canelés Baillardran et sa vodka du Pyla), avec la suite des aventures imaginées par Âsa Larsson et Ingel Korsell avec le tome 2 de Pax, Le Grimm rôde. Je vous avais...

Caro(z)ine lit : L'Heure de Plomb - Bruce HOLBERT « C’est l’Heure de Plomb —Dont on se souvient si on y survit, Comme les gens qui Gèlent se rappellent la Neige — D’abord —le Froid — puis l’Engourdissement — puis l’abandon —». C’est beau, hein ? Oui. Normal, en même temps. C’est du Emily Dickinson.Donc bon. D’un coup, ça élève mon introduction. Ça époustoufle. Et pas à la façon d’un Jésus Christ empaillé. Non, non. Là, on s’émerveille devant une telle culture littéraire, on se...

Caro(z)ine lit : U4 .contagion - C.TRÉBOR ; V.VILLEMINOT ; Y.GREVET et F.HINCKEL Il y a quelques mois de cela, je vous ai parlé d’une série jeunesse un peu particulière, puisqu’elle combinait deux maisons d’édition (Syros et Nathan), ainsi que pas moins de quatre auteurs : Carole Trébor (U4 .Jules) ; Vincent Villeminot (U4 .Stéphane) ; Yves brevet (U4 .Koridwen) et Florence Hinckel (U4 .Yannis). On garde les mêmes et on recommence ! Cette fois, il s’agit d’un seule volume, couvrant le avant...

Caro(z)ine lit : Les quatre saisons, tome 1, Passé parfait - Leonardo PADURA Cela faisait un bon bout de temps que nous n’avions pas voyagé. C’est en partie de ma faute, je sais, vu que je ne vous ai toujours pas parlé de l’Italie ni de notre dernier voyage à Andros, je sais. Néanmoins, je vais me racheter et vous transporter à Cuba… Bon. Pas aussi « caliente » que l’on pourrait s’y attendre vu que l’on y va en plein hiver, juste après le nouvel an, mais l’hiver sous le soleil reste toujours plus agréable que sous le ciel gris et plombé...

Caro(z)ine lit : Ça suffit les bisous ! - Pascal BRUCKNER & J-P. KERLOC'H Il y a des jours comme ça où, entre la pluie diluvienne, le ciel morose, le manque de sommeil et le neurone amorphe, on sent le baobab qui pousse gentiment au creux de notre paume enfoncer un peu plus ses racines, s’installer confortablement et grandir irrémédiablement. C’est précisément le cas aujourd’hui. J’ai une flemme monstrueuse, je tergiverse trois plombes pour m’installer à mon bureau et là, paf !, mon regard tombe sur ma chronique du jour (bonjour) : l’album Ça suffit les bisous !...

Caro(z)ine lit : Divergente raconté par Quatre (édition augmentée) - Veronica ROTH À moins d’avoir roupillé profondément pendant quelques années, vous avez forcément entendu parler du raz-de-marée provoquée par Veronica Roth avec sa trilogie Divergente. For-cé-ment, vous dis-je ! Ne serait-ce que parce que j’avais fait l’effort de vous en parler, il y a de cela un bon bout de temps, après m’être plongée dans la lecture en version originale de cette trilogie dystopique...

Caro(z)ine s'amuse : Ma pochette Montessori : Les animaux des continents - Ève HERRMANN Braves gens, vous espériez en avoir terminé avec les culottes usées sur les bancs de l’école, je vous le dis tout de suite : il ne s’agissait là que d’un voeux pieux. Car à moins de confier l’instruction de votre gremlin aux bons soins d’une institution suisse, il va bien falloir, à un moment donné, remonter vos manches et vous coller à l’épuisant jeu du « pourquoi —parce que » « mais c’est où que — maman a quelque chose d’urgent à faire » « comment est-ce — désolé, mais papa à un truc...

Caro(z)ine lit : Le monstre de Pabocoulo - Marlène JOBERT & illustrations de Élodie BALANDRAS Noël approche lentement mais sûrement, les préparatifs se font sentir… et l’épineuse question de comment faire passer le temps jusqu’à l’heure fatidique se pose ! Bon. On peut également commencer à se triturer les méninges pour savoir quel cadeau offrir aux bambins dès le mois de novembre, mais à ce rythme, on risque fort de faire les emplettes de Noël en pleine canicule estivale. « Hold your horses », braves gens, on y va lentement, les pieds bien à plat. Et donc, on commence par les...

Caro(z)ine lit : La grande encyclopédie visuelle Il y a fort fort longtemps, j’étais en possession d’une encyclopédie pour gremlins. Bon, très franchement, je me souviens essentiellement de sa couleur et de son poids. Ceci étant, il faut bien admettre que le système d’organisation d’une encyclopédie (un peu façon méthode Dewey pour disséquer les savoirs d’une bibliothèque) m’a toujours fascinée. Bref ! J’avais envie de replonger mon nez plus tellement bronzé dans une encyclopédie...

Caro(z)ine lit : La valse des arbres et du ciel - Jean-Michel GUENASSIA S’il y a bien un peintre qui m’a toujours étonnée et fascinée, c’est Vincent Van Gogh. J’ai toujours été curieuse de savoir comment il voyait les choses pour nous offrir des tableaux aussi colorés, aussi fougueux. Un peu comme le pointillisme, me direz-vous. Avaient-ils des pixels à la place de pupilles pour observer le monde qui les entouraient avec autant...

Caro(z)ine lit : Le mystère de la salade trouée et L'énigme de la chenille disparue - Thierry LAVAL Achtung Leute ! Aujourd’hui, en ce dimanche ensoleillé, nous éveillons des vocations parmi les rase-moquettes avec une collection amusante : Puzzle et devinette, aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulées. Non, parce que, l’air de rien, nous avons toujours besoin d’un Sherlock Holmes en herbe (la cocaïne en moins) ! Où est passé le fromage ? Sous ton nez. Comment se rendre...

Caro(z)ine lit : Les Cartographes, Livre 2, Le passage d'or - S.E GROVE Il fait gris et le froid s’installe… moi, je dis qu’il est temps de préparer le plan Orsec pour sauver le week-end et il est bien connu qu’il n’y a rien de mieux qu’un livre pour illuminer le quotidien. Bon. Évidemment, le livre en question s’adresse principalement aux adolescents. Mais ce n’est pas grave ! Un peu d’aventure et d’imaginaire fait du bien à tout le monde, alors il ne vous reste plus qu’à vous installer confortablement dans votre canapé parce que de l’aventure...

Caro(z)ine lit : Vroum ! Mon imagier sonore de la ville /Houuuu ! Mon imagier sonore des animaux - illustrations de Nathalie CHOUX Au lieu de vous parler de notre séjour sur la magnifique île d'Andros qui ne sert pas de compote et ne se trouve pas aux Bahamas ni dans les îles Éoliennes malgré le vent qui y souffle brusquement, mais bien dans les Cyclades, aujourd'hui, je vais vous parler de trois albums pour rase-moquettes : VROUM les sons de la ville ; Hou les sons de la nature ; et ?? Les transports. Pourquoi les trois d'un coup ? Parce qu'ils se ressemblent, ai-je décrété...

Caro(z)ine lit : Mon petit cherche et trouve d'Halloween - Sandrine BEAU & illustrations de Céline DECORTE Je ne vous l’apprendrai sûrement pas, mais les week-ends en famille sont loin d’être paisibles. Cela fait donc quelques jours que j’ai reçu un petit album jeunesse sympathique et plaisant : Mon petit cherche et trouve d’Halloween. Alors évidemment, vu que la fête d’Halloween est demain, il y avait un peu urgence en la demeure pour vous en parler. Sauf que bon tout est finalement question de temps et que là...

Caro(z)ine batifole : Mon super cahier de ratatinage spécial Sorcières et Autres Créatures Terrifiantes ! - Catherine LEBLANC D’avance, je vous présente toutes mes excuses : les prochaines chroniques seront dans un désordre effroyable. Et pour cause : Halloween approche à pas de géant et, l’air de rien, c’est la semaine prochaine (à un jour près). Donc bon. Le taureau par les cornes il faut prendre, la sorcière par son balai il faut agiter et la soupe à la bave d’escargot il faudra bien préparer. Ceci étant donc...

Caro(z)ine lit : Coeur de loup - Katherine RUNDELL Alors que je viens de passer l'une des pires nuits de ma vie sur un matelas complètement défoncé et que je me demande bien comment passer le temps pendant que l'homme essaie vaguement de se replonger dans les bras de Morphée, j'ai trouvé : je vais préparer ma chronique sur le roman jeunesse que j'ai découvert avant de partir en vacances. Le hic, c'est que mon neurone est particulièrement amorphe. Pas grave. On va tenter le coup. Il s'agit donc du roman Coeur de loup, signé...

Caro(z)ine lit : Le livre extraordinaire des animaux - Tom JACSKON & illustrations de Val WALERCZUK Aujourd’hui, nos pérégrinations studieuses nous emportent sur les traces des animaux. Un peu de biologie ne fait de mal à personne ! Quoique. Je décline toute responsabilité pour pouce écrasés par un marteau ou autre doigts sciés en même temps que la planche de bois. Car, je vous préviens tout de suite : Le livre extraordinaire des animaux (magnifiquement illustré par Val Walerczuk) va nécessiter quelques aménagements de votre bibliothèque. Il a une taille...

Caro(z)ine lit : Professeur Astrocat : les lois de la Science - Dr. Dominic WALLIMAN & illustrations de Ben NEWMAN Aujourd’hui, j’entame une longue série de chroniques studieuses. En même temps, il ne fait pas particulièrement beau, on commence même à se peler sérieusement en rentrant tardivement d’un bon restaurant, donc autant rester chez soi. Mais pas n’importe comment ! Et là, je m’adresse aux éternels endormis du fond de la classe, aux cancres qui s’ignorent, aux premiers de la classe qui ont tout oublié à la seconde où ils ont passé...

Caro(z)ine lit : 20, allée de la danse : L'ombre d'un frère (3) ; Petite rebelle (4) - Elizabeth BARFETY Le hasard des livraisons postales fait que nous allons rester encore un peu dans l’univers de la danse. Bon, mais rapidement, hein. Le temps d’enfiler le tutu rose bonbon (oui, car si vous avez bien suivi, nous ne sommes encore qu’en sixième division, donc on peut se brosser pour passer aux autres couleurs), les collants (avant le tutu, ça devrait mieux marcher), les chaussons, et hop ! « Plié ! ». On va éviter l’arabesque, tout le monde...

Caro(z)ine lit : 20, allée de la danse : Parfaite... ou presque (1) ; Amies et rivales (2) - Elizabeth BARFETY & illustrations de Magalie FOUTRIER Toc toc badaboum ! Avant de nous lancer dans les devoirs studieux pour apprendre les drapeaux et autres animaux des continents (un petit aperçu du programme suite à la réception de colis), nous allons faire un détour par les sentiers sinueux de la littérature jeunesse, avec un partenariat un poil particulier : 20, allée de la danse (Parfaite… ou presque, Amies et rivales), signé de Elizabeth Barféty au texte, et Magali Foutrier au dessin. Alors pourquoi s’agit-il d’un partenariat particulier, me demanderont les plus curieux d’entre vous...

Caro(z)ine lit : Histoire d'un chien mapuche - Luis SEPÚLVEDA Ah ! Aujourd’hui, ô joie dans les foyers endeuillés de bonnes lectures, ô trépidation intense des ménagères qui s’ennuient sévère, ô jubilation des employés de bureau qui ne savaient plus comment occuper leur pause déjeuner : nous retournons (bon, alors, ce n’est pas encore la fête du string, gardez-le encore un peu sur votre postérieur), pour une courte pause, sur les terres de la littérature adulte (*). Oui ! Et avec un coup de coeur, je vous prie ! Avouez que je fais les choses plutôt bien pour ce début de semaine...

Caro(z)ine lit : Moi, Boy et plus encore - Roald DAHL & illustrations de Quentin BLAKE Vous l’avez peut-être entendu jusqu’au Pont Neuf, mais, pour ceux qui roupillaient profondément malgré mon état d’excitation avancé, je tiens à le préciser : j’ai grandement jubilé et sautillé (je rassure par la même occasion notre voisin de l’étage inférieur qui a dû penser que le ciel lui tombait sur la tête ou que son appartement s’était soudainement délocalisé sur une faille sismique : ce n’était que moi et mon modeste postérieur en train de témoigner une joie intense), quand j’ai reçu un colis spécial centenaire...

Caro(z)ine lit : Le BGG, Le Bon Gros Géant - Roald DAHL & illustrations de Quentin BLAKE Oui ! En littérature jeunesse, aussi, il existe des classiques. Je doute fort que Roald Dahl soit le genre d’auteur dont on oserait utiliser les romans afin de caler une armoire bancale, mais il est peut-être en train de croupir dans un recoin sombre de votre modeste demeure. Et là, je m’offusque. Ou peut-être l’avez-vous lu en l’empruntant à la bibliothèque car votre argent de poche de l’époque avait été consacré à l’achat d’un sac de billes. Allez savoir. Toujours est-il que là, tout de suite, les éditions Gallimard...

Caro(z)ine lit : Cet été-là - Sarah OCKLER Pour ne pas changer une équipe qui gagne (et parce que je n’ai pas encore achevé la lecture de mon dernier roman adulte en date), on reste sur les terres de la littérature jeunesse, mais, cette fois, version adolescent (limite young adult), avec le roman de Sarah Ockler : Cet été-là (Twenty Boy Summer dont on comprend rapidement le pourquoi, en VO). Bon. Très honnêtement, si vous n’êtes pas une petite nénette de 13 ans, mieux vaut ne pas vous fier à la couverture super girly et teenage, avec son coeur en vapeur, pur produit de l’aéronautique (pardon...

Caro(z)ine cuisine : Tiramisu aérien et onctueux [recette végétarienne] MÀJ SEPT. 2016... Bon. Vous ne le savez peut-être pas, puisque je n'ai toujours pas pondu de chronique sur le sujet, mais j'ai passé deux semaines en Italie... à dévorer des tiramisu. Forcément. Ce sont les rois de ce petit dessert crémeux et onctueux. Sauf que voilà. Je n'arrivais pas à reproduire cette texture mousseuse qui leur est si particulière. Après de nombreux essais, c'est désormais chose faite ! Oui ! Je vous livre donc la recette du tiramisu mousseux et crémeux à souhait, validée par la famille (et nous étions tout de même quatorze à devoir satisfaire) et l'Homme. On est donc plutôt...

Caro(z)ine lit : Les aventures de Beekle, Un ami inimaginaire - Dan SANTAT Je sais, je sais, ces derniers temps, il n’y en a que pour les gremlins. J’en suis navrée ! En même temps, ce n’est pas uniquement de ma faute. Non, non. Je vous assure. La preuve : 1) j’ai reçu énormément de livres jeunesse et, comme le lapin d’Alice, il faut bien que je coure à travers leurs pages pour rattraper mon retard, c’est comme ça (et, en plus, ça me plait. Et paf) ; 2) je n’ai rien lu de transcendant en littérature adulte ces derniers temps, le dernier livre valant la peine d’être mentionné ayant été le roman d’ambiance Image fantôme. Ça date. Mais je n’y suis...

Caro(z)ine lit : Béatrice et Vanessa + La révolte des lavandières - John YEOMAN & illustrations de Quentin BLAKE Je vous avais déjà parlé de cette petite collection pratique et ludique, qui s’emporte partout, légère comme une plume et donc facile à glisser dans un grand sac-à-mains : L’heure des histoires. Si, si. Frottez-vous le front, grattez-vous le dos contre un tronc d’arbre et armez-vous de votre pot de miel. « Pense, pense, pense ». Vous y êtes ? Bravo ! Oui, nous avions découvert cette collection avec La sorcière dans les airs, génial livre pour les (tout)petits. Je récidive aujourd’hui, avec un tandem qui, of course, peut se séparer : Béatrice et Vannessa, ainsi que La révolte des lavandières....

Caro(z)ine lit : WonderPark, Libertad (1) et Mégalopolis (2) - Fabrice COLIN & illustrations de Antoine BRIVET Parmi la pile de livres que je tente tant bien que mal de réduire, aussi vaillamment que je peux, se trouvait le début (du moins je suppose qu’il ne s’agit là que des deux premiers volumes) d’une série jeunesse dont le titre m’avait fait de l’oeil : WonderPark, tome 1 : Libertad, et tome 2 : Mégalopolis. Aux commandes ? Un auteur que nous avons déjà rencontré et qui m’avait enthousiasmée avec son (pas vraiment) roman Le guide de l’enfant normal dans un monde magique : Fabrice Colin, dont le texte est illustré par Antoine Brivet. Je vous préviens tout de suite...

Caro(z)ine regarde des séries TV : Happy Valley [saison 1] - Sally WAINWRIGHT La rentrée bat son plein, avec son flot de séries renouvelées ou nouvellement apparues… Sans surprise, je suis donc régulièrement vautrée dans mon canapé pour absorber la saison 2 de la sublime série Marco Polo (que je viens de terminer, d’ailleurs ! Et qui a la hauteur de la première saison), la saison 2 également de la trépidante série Narcos (qui vient juste de s’installer sur Netflix et je n’en suis donc qu’au tout tout début, mais passons), ou encore la saison 3 de cette série que j’affectionne tant : Halt and Catch Fire. Il n’y a pas de quoi...

Caro(z)ine lit : Le petit livre qui dit encore ! - Swann MERALLI & illustrations de Carole CROUZET Parce qu’il n’y a pas que la rentrée scolaire dans la vie (si, si, je vous assure…), on va poursuivre nos chemins de traverse pour explorer le monde foisonnant de la littérature jeunesse et, en l’occurrence, des albums illustrés pour rase-moquette. Mais si, vous savez, le petit monstre adorable que vous avez laissé devant le portail de l’école, toute la semaine, les genoux flageolants et les yeux un peu mouillés. Donc voilà. C’est le week-end et quoi de mieux que ce samedi radieux pour passer un peu de temps… à lire ? Parmi les livraisons de la rentrée, vous trouverez dans votre librairie un autre album...

Caro(z)ine lit : Le copain de la fille du tueur - Vincent VILLEMINOT Il fait chaud les marrons, je ne sens pas bon le sable chaud et je ne suis pas vêtue d’un bikini de coquillages (oui… j’avoue ! J’ai rédigé ma chronique au moment de la vague de chaleur, persuadée que le livre sortait fin août, mais, petite boulette du calendrier, il s’avère que pas du tout), mais je suis néanmoins fin prête à vous parler de ma (plus tout à fait) dernière lecture en date : Le copain de la fille du tueur, signé Vincent Villeminot. Si vous vous souvenez bien (si, si, creusez vous un peu la mémoire, armez vous de votre pot de miel si nécessaire) : nous avons croisé cet auteur au détour de la...

Caro(z)ine lit : Vive l'heure du goûter - Catherine DESFORGES Aujourd’hui, avec ce ciel voilé qui ne donne pas vraiment envie, je me suis dit que l’on allait explorer la rentrée scolaire (oui… je n’ose pas vraiment parler de la rentrée littéraire, je suis follement à la ramasse et n’ai quasiment rien lu des mille-et-une sorties littéraires de cette rentrée… une honte ! Que l’on m’offre du temps !) d’une autre manière… par de petits sentiers détournés et qui sentent bon le beurre avec Vive l’heure du goûter. Alors, est-ce l’heure qui a fait cela ? Mon éternel ventre sur pattes ? (Ou, comme l'aurait suggéré malicieusement une chanson...

Caro(z)ine lit : Tobie Lolness (10 ans) : La vie suspendue et Les yeux d'Elisha - Timothée de Fombelle & illustrations de François PLACE Allez, je me suis dit, zou, oui, cela me prend parfois, un peu comme une envie de fraises (ou autre), on va dévier du chemin bien trop sage de la rentrée scolaire pour se faufiler dans les sentiers de traverse de la littérature jeunesse. J’ai reçu il y a quelques temps de cela, déjà (—Le temps file à une vitesse, ma bonne dame ! —Je ne vous le fais pas dire… —Quand je pense qu’il n’y a plus de saisons !), un roman épais comme un pavé de ma place bordelaise et finement illustré par le fantastique François Place...

Caro(z)ine lit : Mon petit cherche et trouve à la crèche et à la maternelle - Sandrine BEAU & illustrations de Céline DECORTE Driiiiiiiiiiiiing. Eh oui, ce n’est jamais agréable, mais c’est la rentrée. Les cours d’école sont remplies de parents stressés, de gremlins en larmes (ou, au contraire, extrêmement joyeux, ce qui doit être un poil vexant), de maîtresses débordées qui se demandent pourquoi elles sont là, après tout, elles n’ont pas demandé à venir au monde… Passons. Après le cahier de vacances pré-rentrée scolaire, on file tout droit dans la salle de classe avec Mon petit cherche et trouve à la maternelle et Mon petit cherche et trouve à la crèche...

Caro(z)ine s'amuse : Les jeux de Kimamila : Le trésor de la forêt ; Au pays des pharaons Je vous avais averti(e)s : la rentrée scolaire sautille vers nous et les chroniques sur le sujet vont pleuvoir (façon de parler, parce que cela fait un paquet de jours caniculaires que nous n’avons pas aperçu une seule goutte de pluie sur les tuiles brûlantes). Aujourd’hui, je vous parle de cahiers de vacances… Car, non, il n’est pas trop tard ! Au contraire, filet mignon (aurait dit ce cher Megamind). C’est pile poil le bon moment. Aurait-elle fumé le calumet de grand-mamie ? Vous demandez-vous probablement. Nenni. C’est le moment idéal...

Caro(z)ine lit : Comment ratatiner les méchantes maîtresses ? - Catherine LEBLANC & illustrations de Roland GARRIGUE L’allocation de rentrée vient d’être distribuée par les poches percées de l’État, les écoles font peau neuve à grand renfort de coups de pinceaux colorés, les professeurs commencent à compter les jours avant les prochaines vacances… il n’y a pas de doute, tous les éléments concordent : la rentrée des classes arrive à pas de géant. Seule chose à faire ? S’y préparer. Eh oui. Pour autant que je sache, personne n’y échappe ; c’est un mal qui nous frappe absolument tous. Alors, pour cette dernière ligne droite...

Caro(z)ine sort : Le café du port - Chez Marcel - Saint-Trojan, île d'Oléron Il fait beau et chaud, autant dire que c’est le moment (le temps ?) idéal pour prolonger un peu les vacances avant de foncer tête baissée dans la rentrée… et quoi de mieux, pour cela, que de s’attarder en terrasse, en bord de mer ? Imaginez un peu. Un petit village ostréicole doté d’un port aux baraques colorées. Et hop. La magie opère. Vous voilà transporté(e) à Saint-Trojan-les-Bains, dans l’île d’Oléron. Les lecteurs les plus férus s’en souviennent : j’ai pondu une chronique, il y’a quelques...

Caro(z)ine lit : Images fantômes - Elizabeth HAND En ces journées grisâtres sentant désespérément la fin des vacances, je me suis plongée dans un nouveau roman (noir) de la rentrée littéraire : Images fantômes, signée Elizabeth Hand et paru aux éditions Super 8. Alors, Super 8, souvenez-vous, allez, on fait un effort, on plisse le nez, on se masse les tempes et on se claque une bonne une bonne gifle sur le front : mais c’est bien sûr ! Oui, oui. La maison d’édition qui a déjà publié des perles un peu ovni, dont le déjanté roman Prime Time, ou encore l’excellent roman noir Le contrat Salinger. Avec Images fantômes...

